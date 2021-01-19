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19 січня 2021, 15:41 11

Суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку

19 січня 2021, 15:41 11
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Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду
Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду
Рixabay
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Шевченківський райсуд Києва почав засідання з розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

На засіданні присутні всі троє обвинувачених, їх адвокати та прокурори. Антоненко наразі перебуває у скляному боксі.

На цьому засіданні суд мав намір почати досліджувати матеріали справи, які за кілька попередніх засідань долучив прокурор у суді. Але на початку засідання головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що до суду надійшла інформація від одного з адвокатів Кузьменко, Тараса Безпалого, що він захворів і просить суд не досліджувати без нього матеріали справи.

Кузьменко сказала, що підтримує думку, щоб у цьому засіданні матеріали справи не досліджувалися, і щоб суд розглянув питання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку.

Інший адвокат Кузьменко, Андрій Костін, який з’явився на засідання, сказав, що якщо стоїть питання щодо дослідження матеріалів справи, то йому необхідний час для ознайомлення.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив: визнати неможливим перехід до стадії дослідження письмових матеріалів через неявку захисника Безпалого і у зв’язку з клопотанням адвоката Костіна щодо надання йому додаткового часу для ознайомлення (з цими матеріалами справи – ред.). Розглянути у сьогоднішньому судовому засіданні клопотання захисту щодо зміни запобіжного захисту обвинуваченому Антоненку", - уточнила Голуб.

Після цього адвокат Антоненка Дмитро Круговий попросив суд дозволити Антоненку сидіти поруч зі своїми захисниками. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Потім Круговий почав доповідати по суті клопотання.

Зокрема, адвокат заявив, що захист просить суд змінити запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

На попередньому засіданні суд відвів одного з представників потерпілих Андрія Мамалиги від участі у цьому провадженні. Також суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вбивство Шеремета готували в спецслужбах Білорусі.

суд Україна убивство справа Справа Шеремета
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