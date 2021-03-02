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02 марта 2021, 11:52 28

Аваков заявил, что "нестыковки" в деле Шеремета отсутствуют

02 марта 2021, 11:52 28
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Павел Шеремет погиб в результате взрыва утром 20 июля 2016 года
Фото: МВД
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нестыковки в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета "практически отсутствуют".

Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, передает RegioNews.

"Реальных, мягко говоря, нестыковок практически не существует. Это вопрос веры — как преподнесет сторона атаки или сторона защиты. Об этом никто не говорит, но уже несколько месяцев идет суд, и это суд присяжных и не полиция оставляет его (подозреваемого по делу Андрея Антоненко — ред.) за решеткой, а присяжные голосуют и выносят вердикт, — сказал министр.

Напомним, 29 января апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.

19 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее сообщалось, что суд по делу Шеремета рассматривает изменение меры пресечения Антоненко. Суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного рассмотрения.

Украина Арсен Аваков Аваков Министерство Дело Шеремета

 
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