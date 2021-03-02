Аваков заявил, что "нестыковки" в деле Шеремета отсутствуют

Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, передает RegioNews.

"Реальных, мягко говоря, нестыковок практически не существует. Это вопрос веры — как преподнесет сторона атаки или сторона защиты. Об этом никто не говорит, но уже несколько месяцев идет суд, и это суд присяжных и не полиция оставляет его (подозреваемого по делу Андрея Антоненко — ред.) за решеткой, а присяжные голосуют и выносят вердикт, — сказал министр.