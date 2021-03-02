Аваков заявил, что "нестыковки" в деле Шеремета отсутствуют
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нестыковки в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета "практически отсутствуют".
Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, передает RegioNews.
"Реальных, мягко говоря, нестыковок практически не существует. Это вопрос веры — как преподнесет сторона атаки или сторона защиты. Об этом никто не говорит, но уже несколько месяцев идет суд, и это суд присяжных и не полиция оставляет его (подозреваемого по делу Андрея Антоненко — ред.) за решеткой, а присяжные голосуют и выносят вердикт, — сказал министр.
Напомним, 29 января апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.
19 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Ранее сообщалось, что суд по делу Шеремета рассматривает изменение меры пресечения Антоненко. Суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного рассмотрения.