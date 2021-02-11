Зеленський побував на передовій в зоні ООС і вручив військовим державні нагороди
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Глава держави ознайомився з оперативною ситуацією на лінії зіткнення в зоні відповідальності 503-го окремого батальйону морської піхоти і поспілкувався із військовими.
Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців на передовій", - сказав президент.
Зеленський також передав військовим цінні подарунки та вручив державні нагороди.
У свою чергу, військовослужбовці подарували президенту пам'ятний значок - коїн на знак того, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".
Нагадаємо, 11 лютого Зеленський поїхав на Донбас з послами G7, заявлялося, що глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій.