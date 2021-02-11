Зеленський побував на передовій в зоні ООС і вручив військовим державні нагороди

Він ознайомився із оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення

Він ознайомився із оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Глава держави ознайомився з оперативною ситуацією на лінії зіткнення в зоні відповідальності 503-го окремого батальйону морської піхоти і поспілкувався із військовими.

Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців на передовій", - сказав президент.

Зеленський також передав військовим цінні подарунки та вручив державні нагороди.

У свою чергу, військовослужбовці подарували президенту пам'ятний значок - коїн на знак того, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".

Нагадаємо, 11 лютого Зеленський поїхав на Донбас з послами G7, заявлялося, що глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій.