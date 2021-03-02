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Зеленский начал очередную рабочую поездку в зону ООС
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02 марта 2021, 12:00 8

Зеленский начал очередную рабочую поездку в зону ООС

02 марта 2021, 12:00 8
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Вместе с президентом Европейского совета он посетит Луганскую область
Вместе с президентом Европейского совета он посетит Луганскую область
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в зону проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Известно, что там Зеленский встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Они обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30" в формате видеовключения.

Также президент Украины и президент Европейского совета ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля Зеленский побывал на передовой в зоне ООС и вручил военным государственные награды.

ООС Владимир Зеленский президент Луганская область визит

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