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01 березня 2021, 22:02 6

У ДТП на Закарпатті – п’ятеро травмованих

01 березня 2021, 22:02 6
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Дві автівки зіткнулися на трасі Київ-Чоп
Дві автівки зіткнулися на трасі Київ-Чоп
Фото з Telegram-канала В.Глаголи
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ДТП трапилась близько 20-ї години 1 березня на трасі Київ-Чоп, на ділянці від села Ракошино до Мукачева на Закарпатті.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Інформацію про це підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. На трасі зіткнулись "KIA Ceed" та "Škoda".

Вже відомо про 5 травмованих, які отримали травми різного ступеню важкості. Їх забрала швидка до лікарні Мукачева, — написав у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

На місці події працюють слідчі.

Як повідомлялося, сьогодні нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

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