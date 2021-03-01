У ДТП на Закарпатті – п’ятеро травмованих

Дві автівки зіткнулися на трасі Київ-Чоп

Дві автівки зіткнулися на трасі Київ-Чоп

Фото з Telegram-канала В.Глаголи

ДТП трапилась близько 20-ї години 1 березня на трасі Київ-Чоп, на ділянці від села Ракошино до Мукачева на Закарпатті.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Інформацію про це підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. На трасі зіткнулись "KIA Ceed" та "Škoda".

Вже відомо про 5 травмованих, які отримали травми різного ступеню важкості. Їх забрала швидка до лікарні Мукачева, — написав у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

На місці події працюють слідчі.

Як повідомлялося, сьогодні нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.