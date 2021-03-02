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02 марта 2021, 11:34 4472

ДТП с участием нардепа Дубинского: появились фотографии с места происшествия

02 марта 2021, 11:34 4472
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Он выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп во Львовской области
Он выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп во Львовской области
Фото: BIHUS.info
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В соцсетях появились фотографии ДТП с участием народного депутата Украины Александра Дубинского, которое произошло утром 1 марта в Стрыйском районе Львовской области.

Их обнародовали журналисты проекта BIHUS.info, передает RegioNews.

Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло во Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем... Как вы считаете, когда нардеп Дубинский перестанет пренебрегать правилами дорожного движения?", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Позже стало известно, что полиция открыла дело из-за ДТП с участием нардепа.

ДТП нардеп Александр Дубинский авария Львовская область

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