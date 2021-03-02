ДТП с участием нардепа Дубинского: появились фотографии с места происшествия

Он выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп во Львовской области

Он выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп во Львовской области

Фото: BIHUS.info

В соцсетях появились фотографии ДТП с участием народного депутата Украины Александра Дубинского, которое произошло утром 1 марта в Стрыйском районе Львовской области.

Их обнародовали журналисты проекта BIHUS.info, передает RegioNews.

Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло во Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем... Как вы считаете, когда нардеп Дубинский перестанет пренебрегать правилами дорожного движения?", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Позже стало известно, что полиция открыла дело из-за ДТП с участием нардепа.