Окружний адмінсуд Києва також потрібно "перезавантажити" - президент
За словами президента України Володимира Зеленського, Окружний адміністративний суд України потребує перезавантаження. Однак спочатку потрібно розв'язувати всі проблеми, які виникли з Вищою кваліфікаційною комісією суддів.
Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".
Президент зазначив, що вже сформована правова комісія при Офісі президента, яка має в короткі терміни представити розробки судової реформи.
Якщо зараз "прибрати" склад ОАСК або повністю нівелювати їхню роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що Вища кваліфікаційна комісія суддів не запущена, вона має обирати суддів. Тому перш за все, мені здається, потрібно розібратися з питанням ВККС, а потім вже говорити про ОАСК", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Малюська розповів про своє ставлення до ідеї ліквідації київського окружного адміністративного суду.