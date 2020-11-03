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03 листопада 2020, 09:04 285

Окружний адмінсуд Києва також потрібно "перезавантажити" - президент

03 листопада 2020, 09:04 285
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При ОП сформована комісія, яка має представити розробки судової реформи
При ОП сформована комісія, яка має представити розробки судової реформи
Фото: з відкритих джерел
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За словами президента України Володимира Зеленського, Окружний адміністративний суд України потребує перезавантаження. Однак спочатку потрібно розв'язувати всі проблеми, які виникли з Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

Президент зазначив, що вже сформована правова комісія при Офісі президента, яка має в короткі терміни представити розробки судової реформи.

Якщо зараз "прибрати" склад ОАСК або повністю нівелювати їхню роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що Вища кваліфікаційна комісія суддів не запущена, вона має обирати суддів. Тому перш за все, мені здається, потрібно розібратися з питанням ВККС, а потім вже говорити про ОАСК", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Малюська розповів про своє ставлення до ідеї ліквідації київського окружного адміністративного суду.

суд Володимир Зеленський законопроєкт комісія оаск рішення
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