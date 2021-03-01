Рада во вторник рассмотрит законопроект, который восстанавливает Высшую квалификационную комиссию судей

В "Слуге народа" утверждают, что это "не только вопрос об отборе судей, но и об очищении судейского корпуса"

В "Слуге народа" утверждают, что это "не только вопрос об отборе судей, но и об очищении судейского корпуса"

Фото из открытых источников

Украинский парламент во вторник в первом чтении рассмотрит законопроект, который восстанавливает высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККС).

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа") на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина. Законопроект 3711-д.... только что рассматривали на фракции, который касается восстановления работы высшей квалификационной комиссии судей Украины. Его будут рассматривать завтра в первом чтении в зале Верховной рады, - сказал Костин. По его словам, вопрос ответственности работы ВККС - это не только вопрос об отборе судей, но и очищения судейского корпуса от нечестных и недостаточно компетентных судей. Это то, чего ожидает украинское общество, - подчеркнул Костин. Как сообщалось, ранее президент заявлял, что Окружной админсуд Киева также нужно "перезагрузить". При ОП сформирована комиссия, которая должна представить разработки судебной реформы.

.