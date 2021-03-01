Аваков висловився про прем'єрські амбіції

Міністр каже, що Зеленський не пропонував йому крісло прем’єра

Міністр каже, що Зеленський не пропонував йому крісло прем’єра

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що питання про прем'єрство - це питання того, хто виграв на виборах.

Про це Аваков розповів в інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

На питання про те, чи пропонував Зеленський йому крісло прем'єра, міністр відповів, що "не пропонував".

Чому я повинен мати такі претензії (на крісло прем'єра - ред.)? Я що, виграв вибори? Моя партія прийшла номером один або номером два? Вибори виграв Зеленський, його партія прийшла номером один. Питання про прем'єрство - це питання того, хто виграв на виборах. Ось так я до цього ставлюся, - сказав міністр.

Аваков зазначив, що на своїй посаді перебуває вже 7 років.

Як повідомлялося, Аваков запевняє, що понад 40% українців довіряють поліцейським. Також нібито зріс рівень задоволення громадян роботою поліції.

Раніше міністр Аваков заявив, що фігуранти санкцій РНБО поставляли паливо в ОРДЛО. Це дозволяло їм фінансувати діяльність "пропагандистських каналів".