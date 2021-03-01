Помер перший голова МЗС незалежної України Анатолій Зленко

Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України у 1991-1994 і 2000-2003 роках

Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України у 1991-1994 і 2000-2003 роках

Фото: з відкритих джерел

Перший голова Міністерства закордонних справ України Анатолій Зленко помер на 83-му році життя.

Про це 1 березня повідомив колишній заступник міністра закордонних справ України, експостпред України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, що я досяг у дипломатії, - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка", - зазначив він.

З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам'ять! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021

Анатолій Максимович Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України – з липня 1990 року по серпень 1994 року, а також з жовтня 2000 року по вересень 2003 року.

У проміжку, з 1994 по 1997 роки, був постпредом України при ООН, а потім послом у Франції та Португалії.

У 2004-2005 роки Зленко обіймав посаду представника України в Комісії ООН з прав людини. Працював радником президента і прем'єр-міністра зі спеціальних міжнародних питань.

З літа 2006 року став заступником голови цивільно-політичного об'єднання "Український форум". А з весни 2009 року - членом ради Громадянського руху "Нова Україна".

З вересня 2010 року - віцепрезидент Київського славістичного університету і директор Інституту славістики та міжнародних відносин КСУ.

Раніше повідомлялося, що помер посол України в Китаї, якого "тероризували" звільненням.