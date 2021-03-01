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01 марта 2021, 19:43 6

Аваков высказался о премьерских амбициях

01 марта 2021, 19:43 6
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Министр говорит, что Зеленский не предлагал ему кресло премьера
Министр говорит, что Зеленский не предлагал ему кресло премьера
Фото из открытых источников
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Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вопрос о премьерстве - это вопрос того, кто выиграл на выборах.

Об этом Аваков рассказал в інтервью ТСН, передает RegioNews.

На вопрос о том, предлагал ли Зеленский ему кресло премьера, министр ответил, что "не предлагал".

Почему я должен иметь такие претензии (на кресло премьера - ред.)? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или номером два? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером один. Вопрос о премьерстве - это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь, - сказал министр.

Аваков отметил, что на своей должности находится уже 7 лет.

Как сообщалось, Аваков уверяет, что более 40% украинцев доверяют полицейским. Также якобы вырос уровень удовлетворенности граждан работой полиции.

Ранее министр Аваков заявил, что фигуранты санкций СНБО поставляли топливо в ОРДЛО. Это позволяло им финансировать деятельность "пропагандистских каналов".

Арсен Аваков министр МВД премьер должность

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