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06 лютого 2021, 10:44 442

"Секретні матеріали" Авакова: міністр заявив, що фігуранти санкцій РНБО поставляли паливо в ОРДЛО

06 лютого 2021, 10:44 442
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Це дозволяло їм фінансувати діяльність "пропагандистських каналів"
Фото: з відкритих джерел
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що бачив певні "секретні матеріали", про які не може говорити та згідно з якими, фігуранти нещодавно запроваджених санкцій РНБО могли поставляти паливо на окуповані території Донецької та Луганської областей. 

Як передає RegioNews, про це міністр Аваков заявив в ефірі телепрограми "Свобода слова Савіка Шустера".

Де десятки мільйонів, які "чорним налом" їм (працівникам санкційних телеканалів – ред.) роздали, звідки вони? І нам зрозуміло, звідки вони. І я бачив ряд секретних матеріалів, про які не можу говорити. Я бачив матеріали слідства, я їх знаю, частина матеріалів розслідувало МВС України", - зазначив він.

Як зазначив міністр, за цими матеріалами стає зрозуміло, що ряд громадян мають "чорну касу", яку заробляють на воєнній ситуації й цими грошима, в тому числі фінансують пропагандистську діяльність.

У нас є підстави вважати, що ряд фігурантів мали (відношення до поставок палива бойовикам - ред.)", - додав міністр.

Окрім того, Аваков додав, що в такому випадку Україна має право захищатись за допомогою запровадження санкцій. Останні не скасовують кримінальний процес і судовий розгляд справи.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

3 лютого у Мінкульту заявили, що проситимуть YouTube заблокувати канали NewsOne, ZIK та "112 Україна".

МВС ОРДЛО бойовики санкції РНБО

 
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