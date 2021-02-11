Аваков запевняє, що понад 40% українців довіряють поліцейським

Також нібито зріс рівень задоволення громадян роботою поліції

Також нібито зріс рівень задоволення громадян роботою поліції

Фото: з відкритих джерел

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що попри всі складнощі 2020 року, рівень довіри українських громадян до Національної поліції є вкрай високим - на рівні 40,8%.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Напередодні ми отримали результати опитування, яке проводилось у серпні-грудні 2020 року, у якому взяли участь 15 тисяч респондентів у 24 регіонах країни. Загальний рівень довіри населення до Національної поліції складає 40,8 відсотка", - зазначив Аваков.

Він підкреслив, що 2020 рік запам'ятався такими потрясіннями, як світова пандемія коронавірусу, руйнівні паводки та масштабні лісові пожежі. "Важливо, що навіть в умовах таких випробувань довіра громадян до правоохоронців залишилася на високому рівні", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Нацполіція розкрила майже половину з 335 тисяч кримінальних справ, які розпочали у 2020 році.