08:59  01 березня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
16:37  01 березня
Поліція відкрила справу через ДТП за участю нардепа Дубінського
18:38  01 березня
Доба в ООС: один військовий поранений, ще вісім отримали бойові травмування
UA | RU
UA | RU
01 березня 2021, 18:38 16

Доба в ООС: один військовий поранений, ще вісім отримали бойові травмування

01 березня 2021, 18:38 16
Читайте также на русском языке
Перестрілки відбувалися в районі трьох населених пунктів на Донбасі
Перестрілки відбувалися в районі трьох населених пунктів на Донбасі
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Зоні проведення ООС російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, упродовж доби було зафіксовано три порушення “тиші”.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя – із станкових протитанкових гранатометів.

На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі”, - йдеться в повідомленні.

Також неподалік Богданівки російські війська здійснили прицільний обстріл українських позицій із автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів. У відповідь на обстріли противника військовослужбовці Збройних Сил відкривали вогонь у відповідь.

В той же час, на Світлодарському напрямку зафіксовано проведення противником інженерних робіт з обладнання нових позицій в напрямку підрозділів ЗС України. Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості”, - додали в штабі ООС.

Упродовж доби сапери розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше бойовики три рази обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Донбас ООС війна обстріл АТО поранення

На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий
01 березня 2021, 08:22
Доба в ООС: окупанти тричі обстріляли українські позиції
28 лютого 2021, 18:57
На Донбасі підірвався на міні український військовий
28 лютого 2021, 10:00
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Володимир Горбач
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua