Доба в ООС: один військовий поранений, ще вісім отримали бойові травмування

Перестрілки відбувалися в районі трьох населених пунктів на Донбасі

Перестрілки відбувалися в районі трьох населених пунктів на Донбасі

Фото: із відкритих джерел

В Зоні проведення ООС російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, упродовж доби було зафіксовано три порушення “тиші”.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя – із станкових протитанкових гранатометів.

На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі”, - йдеться в повідомленні.

Також неподалік Богданівки російські війська здійснили прицільний обстріл українських позицій із автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів. У відповідь на обстріли противника військовослужбовці Збройних Сил відкривали вогонь у відповідь.

В той же час, на Світлодарському напрямку зафіксовано проведення противником інженерних робіт з обладнання нових позицій в напрямку підрозділів ЗС України. Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості”, - додали в штабі ООС.

Упродовж доби сапери розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше бойовики три рази обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.