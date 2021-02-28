Доба в ООС: окупанти тричі обстріляли українські позиції
Станом на 17 годину 28 лютого, противник три рази обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил.
Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Верхньоторецька російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.
У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території в районі проведення операції Об’єднаних сил та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, February 28, 2021
Нагадаємо, 27 лютого противник дев'ять разів обстріляв українські позиції, використавши заборонені Мінськими домовленостями види озброєння. На міні підірвався український військовий.