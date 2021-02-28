Доба в ООС: окупанти тричі обстріляли українські позиції

Втрат серед українських військових немає

Втрат серед українських військових немає

Фото з відкритих джерел

Станом на 17 годину 28 лютого, противник три рази обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Верхньоторецька російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території в районі проведення операції Об’єднаних сил та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 27 лютого противник дев'ять разів обстріляв українські позиції, використавши заборонені Мінськими домовленостями види озброєння. На міні підірвався український військовий.