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Доба в ООС: окупанти тричі обстріляли українські позиції
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28 лютого 2021, 18:57 3

Доба в ООС: окупанти тричі обстріляли українські позиції

28 лютого 2021, 18:57 3
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Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає
Фото з відкритих джерел
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Станом на 17 годину 28 лютого, противник три рази обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Верхньоторецька російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території в районі проведення операції Об’єднаних сил та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, February 28, 2021

Нагадаємо, 27 лютого противник дев'ять разів обстріляв українські позиції, використавши заборонені Мінськими домовленостями види озброєння. На міні підірвався український військовий.

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