08:59  01 марта
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
16:37  01 марта
Полиция открыла дело из-за ДТП с участием нардепа Дубинского
18:38  01 марта
Сутки в ООС: один военный ранен, еще восемь получили боевые травмы
UA | RU
UA | RU
01 марта 2021, 18:38 17

Сутки в ООС: один военный ранен, еще восемь получили боевые травмы

01 марта 2021, 18:38 17
Читайте також українською мовою
Перестрелки происходили в районе трех населенных пунктов на Донбассе
Перестрелки происходили в районе трех населенных пунктов на Донбассе
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В зоне проведения ООС российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в течении суток было зафиксировано три нарушения "тишины".

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

На этом же направлении, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Богдановки российские войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов. В ответ на обстрелы противника военнослужащие Вооруженных Сил открывали ответный огонь.

В то же время, на Светлодарском направлении зафиксировано проведение противником инженерных работ по оборудованию новых позиций в направлении подразделений ВС Украины. Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - добавили в штабе ООС.

В течение суток саперы разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 77 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее боевики три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Донбасс ООС война обстрел АТО ранение

На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный
01 марта 2021, 08:22
Сутки в ООС: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции
28 февраля 2021, 18:57
На Донбассе подорвался на мине украинский военный
28 февраля 2021, 10:00
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Владимир Горбач
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua