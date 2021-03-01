Сутки в ООС: один военный ранен, еще восемь получили боевые травмы

Перестрелки происходили в районе трех населенных пунктов на Донбассе

Перестрелки происходили в районе трех населенных пунктов на Донбассе

Фото: из открытых источников

В зоне проведения ООС российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в течении суток было зафиксировано три нарушения "тишины".

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

На этом же направлении, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Богдановки российские войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов. В ответ на обстрелы противника военнослужащие Вооруженных Сил открывали ответный огонь.

В то же время, на Светлодарском направлении зафиксировано проведение противником инженерных работ по оборудованию новых позиций в направлении подразделений ВС Украины. Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - добавили в штабе ООС.

В течение суток саперы разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 77 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее боевики три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.