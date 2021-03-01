На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий

На обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь

На обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомили в штабі ООС, повідомляє RegioNews.

Так, неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок обстрілів противника загинув один український воїн", - йдеться у повідомленні.

В районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов’ї окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. Також, поблизу Верхньоторецька окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів.

У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на "тишу" начебто через обстріл з боку ЗСУ.

Станом на 7 годину ранку 1 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Павлополя бойовики вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. На такі дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, добою раніше бойовики три рази обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.