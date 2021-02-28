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На Донбасі підірвався на міні український військовий
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28 лютого 2021, 10:00 278

На Донбасі підірвався на міні український військовий

28 лютого 2021, 10:00 278
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Також минулої доби зафіксували 9 обстрілів
Також минулої доби зафіксували 9 обстрілів
Фото з відкритих джерел
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27 лютого противник дев'ять разів обстріляв українські позиції, використавши заборонені Мінськими домовленостями види озброєння.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

Зокрема поблизу Луганського окупанти відкривали прицільний вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів. Тут же на міні ПОМ-2 підірвався військовослужбовець ЗСУ. Пораненому оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Неподалік Миронівського окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, а поблизу Південного - ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Широкиного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а поруч Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета. В передмісті Мар`їнки працював снайпер.

Біля Зайцевого та Водяного окупанти стріляли в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Також, з боку російсько-окупаційних військ продовжується систематичне перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на окупованих територіях. Так на блок-посту поблизу Оленівки окупанти дозволили рух патруля місії ОБСЄ лише після тривалої затримки.

Традиційно провокації з боку проросійських найманців супроводжувалися інформаційними фейками у соцмережах.

Також, на полігоні поблизу Тернового патруль ОБСЄ зафіксував 22 танки різних модифікацій, що суперечить забороні розміщення ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. А також, в тому ж районі, були розміщені 6 самохідних гаубиць "Гвоздика" та 6 протитанкових гармат "Рапіра" з порушенням ліній відведення.

Станом на 7 годину ранку 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, February 27, 2021

Нагадаємо, 26 лютого збройні формування Російської Федерації чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, в тому числі - із забороненого озброєння.

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