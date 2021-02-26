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26 февраля 2021, 20:39 5

Заседание фракции "Слуги народа": нардеп сообщила, что рассмотрят

26 февраля 2021, 20:39 5
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Помимо прочего, обсудят законопроект, касающийся судебной реформы — о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
Помимо прочего, обсудят законопроект, касающийся судебной реформы — о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
Фото из открытых источников
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На заседании фракции "Слуга народа" в понедельник будут рассматриваться, в частности, законопроекты о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины о налогообложении доходов по организации и проведению азартных игр и лотерей и о Службе военного капелланства.

Об этом рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа” Евгения Кравчук в комментарии УНН, передает RegioNews.

У нас традиционное рассмотрение законопроектов, которые выносятся на пленарную неделю, те, которые могут вызвать дискуссии или требуют дополнительного обсуждения, в частности, часть, которая касается оборонного комитета, это законопроект о военных капелланах, а также законопроект Президента о призыве (№ 3553 о реформирование военкоматов и совершенствовании порядка воинского учета призывников — ред.), — рассказала Кравчук.

По ее словам, кроме этого, на фракции рассмотрят пакет законопроектов, которые касаются налогообложения доходов по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Также Кравчук сообщила, что рассмотрят законопроект, который касается судебной реформы — о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Кроме того, она сообщила, что рассмотрят законопроект № 4351, который исправит существующие технические ошибки в законе об игорном бизнесе и позволит образовать Комиссию по регулированию азартных игр, запустить процесс выдачи лицензий.

Как сообщалось, на 8 марта "слуги народа" едут в Турцию: чем там займутся. Нардепы запланировали встречи с турецкими парламентариями.

Слуга народа фракция заседание законопроект евгения кравчук

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