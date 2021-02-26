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26 лютого 2021, 16:58 5

На 8 березня "слуги народу" їдуть до Туреччини: чим там займуться

26 лютого 2021, 16:58 5
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Нардепи запланували зустрічі з турецькими парламентаріями
Нардепи запланували зустрічі з турецькими парламентаріями
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Святкові вихідні 6, 7 і 8 березня депутати фракції "Слуга народу" проведуть у Стамбулі, столиці Туреччини. Нардепи запланували робочі зустрічі та залишили час для дозвілля.

Про це OBOZREVATEL сказала заступниця голови фракції, нардепка Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

"Цьогоріч у депутатів моєї депутатської групи (10 осіб) буде відрядження до Туреччини, Стамбул. Ми будемо мати досить цікаву програму, в тому числі заплановано зустріч зі Вселенським патріархом. Будемо раді йому особисто передати запрошення в Україну, відвідати Київ на 30- ю річницю незалежності України", — сказала Кравчук.

Крім того, нардепи запланували зустрічі з турецькими парламентаріями і вирішили відвідати ліцей імені Т.Г. Шевченка напередодні шевченківських днів. Дирекції ліцею підготували подарунки у вигляді українських книг.

"Це буде радше робоче святкування. Це відрядження, але ми їдемо за свій рахунок. Звичайно, скористаємося можливістю і в вихідний день відвідаємо головні визначні пам'ятки. Для мене це буде перший візит до Стамбулу, не тільки робочі зустрічі цікаві, а й просто побачити історичні місця", — додала Кравчук.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" відхрестилися від фінансування лобістів у США.

Україна Слуга народа нардепи Туреччина нардеп

 
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