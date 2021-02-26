Стало відомо, про що говоритимуть на засіданні РНБО
Засідання пройде у закритому режимі
Засідання пройде у закритому режимі
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого, у п’ятницю, розгляне ряд актуальних питань державної безпеки, серед яких: державна стратегія деокупації Криму, санкції та розслідування справ про державну зраду.
Про це повідомив пресцентр РНБО, передає RegioNews.
На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", - йдеться у повідомленні.
Члени РНБО також обговорять питання стосовно:
- невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства;
- стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги;
- застосування санкцій.
Раніше повідомлялося, що Зеленський скликав нове засідання РНБО.
Також Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.
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