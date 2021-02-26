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26 лютого 2021, 13:45 114

Стало відомо, про що говоритимуть на засіданні РНБО

26 лютого 2021, 13:45 114
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Засідання пройде у закритому режимі
Засідання пройде у закритому режимі
Фото: з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого, у п’ятницю, розгляне ряд актуальних питань державної безпеки, серед яких: державна стратегія деокупації Криму, санкції та розслідування справ про державну зраду.

Про це повідомив пресцентр РНБО, передає RegioNews.

На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Члени РНБО також обговорять питання стосовно:

  • невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства;
  • стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги;
  • застосування санкцій.

Раніше повідомлялося, що Зеленський скликав нове засідання РНБО.

Також Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.

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