Загострення на Донбасі: поранені та травмовані десять українських військових

Ворог наростив інтенсивність обстрілів, в тому числі із забороненого озброєння

Ворог наростив інтенсивність обстрілів, в тому числі із забороненого озброєння

Фото: із відкритих джерел

26 лютого в зоні проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - зазначили в штабі ООС.

Крім того, неподалік населеного пункту Луганське окупанти тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

А поблизу Мар'їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кам'янки бойовики здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу”, - зазначили в штабі.

Повідомляється, що українські військові вели вогонь у відповідь на обстріли збройними формуваннями Російської Федерації.

У Звіті СММ ОБСЄ від 25 лютого зафіксовано грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців на непідконтрольній уряду України території. Так, на полігоні поблизу населеного пункту Покровка, патруль Місії зафіксував 6 реактивних систем залпового вогню "Град”. Ще 10 танків, 6 самохідних гаубиць "Гвоздика”, 3 причіпних міномети "Васильок” було помічено за лініями відведення, поза межами виділених місць зберігання озброєння”, - заявляють у Збройних Силах.

Також окупаційні війська на Донбасі продовжують здійснювати інженерні роботи із вдосконалення існуючих та обладнання нових позицій у районі Донецького аеропорту.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС п'ять разів порушували режим припинення вогню.