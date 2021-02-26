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На Донбасі зафіксували 10 порушень режиму "тиші"
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26 лютого 2021, 08:31 157

На Донбасі зафіксували 10 порушень режиму "тиші"

26 лютого 2021, 08:31 157
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Бойовики застосували заборонені міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети поблизу Лебединського
Бойовики застосували заборонені міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети поблизу Лебединського
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, в тому числі - і з забороненого озброєння.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Найчастіше противник обстрілював наших воїнів в районі населених пунктів Жолобок, Славне та Піски. На цих напрямках ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також - стрілецької зброї. Неподалік Луганського збройні формування РФ провокували наших воїнів неприцільними пострілами з ручного протитанкового, а біля Шумів - станкового протитанкового гранатометів.

Метою провокацій окупантів минулої доби було створення осередків напруження вздовж всієї лінії розмежування та дискредитація ЗС України безпідставними звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню, для цього окупанти традиційно використовували маніпуляції з введенням режиму "тиші", - йдеться у повідомленні.

Для блокування вільного перетину громадянами КПВВ "Оленівка-Новотроїцьке", напередодні дня його відкриття противник вдався до відвертих вогневих та інформаційних провокацій в районі Оленівки.

Станом на ранок 26 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російських окупантів було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в районі населеного пункту Піски. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС п'ять разів порушували режим припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
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