Обострение на Донбассе: ранены и травмированы десять украинских военных

Враг нарастил интенсивность обстрелов, в том числе с запрещенного вооружения

Враг нарастил интенсивность обстрелов, в том числе с запрещенного вооружения

Фото: из открытых источников

26 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, рядом с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирование. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Луганское оккупанты трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

А вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия. У Каменки боевики совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", - отметили в штабе.

Сообщается, что украинские военные вели ответный огонь на обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации.

В Отчете СММ ОБСЕ от 25 февраля зафиксированы грубые нарушения со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников на неподконтрольной правительству Украины территории. Так, на полигоне близ населенного пункта Покровка, патруль Миссии зафиксировал 6 реактивных систем залпового огня "Град". Еще 10 танков, 6 самоходных гаубиц "Гвоздика", 3 прицепных минометы "Василек" было замечено по линиям отвода, вне выделенных мест хранения вооружения", - заявляют в Вооруженных Силах.

Также оккупационные войска на Донбассе продолжают осуществлять инженерные работы по совершенствованию существующих и оборудование новых позиций в районе Донецкого аэропорта.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС пять раз нарушали режим прекращения огня.