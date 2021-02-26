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26 лютого 2021, 17:42 7

На засіданні РНБО сьогодні заслухають Данілова та Баканова

26 лютого 2021, 17:42 7
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Наприкінці засідання планують розглянути питання застосування санкцій
Наприкінці засідання планують розглянути питання застосування санкцій
Фото з відкритих джерел
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Рада нацбезпеки і оборони опублікувала порядок денний сьогоднішнього засідання в Офісі президента України. Сьогодні планують заслухати секретаря РНБО Олексія Данілова та главу Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це йдеться на сайті РНБО, передає RegioNews.

Першим питанням порядку денного буде представлення Даніловим державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Ця частина засідання буде закритою.

Далі планують розглянути питання про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства. Доповідачем буде також секретар РНБО.

Наступним питанням сьогоднішнього засідання РНБО буде стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність та порушення присяги в Україні.

Наприкінці засідання планують розглянути питання застосування санкцій. Доповідачем по цьому питанні буде глава СБУ. На кого саме планують накласти санкції - невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський скликав нове засідання РНБО.

Також Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.

Україна РНБО СБУ РНБО засідання

 
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