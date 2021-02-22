В Україні майже до 1,5 мільйона осіб зросла кількість переселенців
Станом на 25 січня в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб було внесено 1 459 086 осіб
Станом на 25 січня в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб було внесено 1 459 086 осіб
В Україні протягом минулого місяця кількість внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій збільшилася на понад 1,7 тис. осіб - до 1 460 806.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.
"Станом на 22 лютого 2021 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 460 806 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться у повідомленні міністерства.
За даними Мінсоцполітики, станом на 25 січня в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб було внесено 1 459 086 осіб.
Нагадаємо, в Україні спростили надання житла переселенцям.
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