В Херсоне ко Дню сопротивления оккупации Крыма "казнили" чучело Путина

Организаторы объясняют, что так "напомнили его место в нашей стране"

Организаторы объясняют, что так "напомнили его место в нашей стране"

Фото: издание "Херсонцы"

26 февраля 2020 года, во время митинга ко Дню крымского сопротивления российской оккупации, на площади Свободы Херсона повесили чучело президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первый региональный.

К митингу в День сопротивления оккупации Крыма в Херсоне присоединились несколько десятков граждан, среди них переселенцы-крымчане, представители крымскотатарского сообщества, активисты общественных организаций, местные жители. Инициировали его представители Херсонского областного отделения Нацкорпуса и Херсонской народной "Самообороны". Во время митинга на виселице повесили чучело Путина, которое было набито агитационной продукцией партии Шария.

Это чучело символизирует режим Путина. Внутри - пророссийская пропаганда шариивская... По давней традиции, на Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним... Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, из всех временно оккупированных территорий, - рассказала представительница херсонской Самообороны Инна Усачева.

Она добавила, что газеты, которыми наполнили чучело, найдены в месте, куда сторонники Шария сдавали не розданную ними агитацию. Чучело подожгли и оно сгорело во время мероприятия.

Представитель местного Нацкорпуса Никита Тютюнник пояснил, что акция призвана напомнить, что Крым – это Украина, и указать Путину, где его место в нашей стране.

Председатель Херсонского городского меджлиса крымскотатарского народа Ибрагим Сулейманов на митинге сообщил, что сегодня во время сессии Херсонского горсовета депутаты приняли официальное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выражена позиция депутатского корпуса по вопросам деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя и реализации мероприятий по полному восстановлению территориальной целостности Украины, ее суверенитета.

Прошло уже семь лет с того момента, как на многотысячном митинге проукраинские активисты пытались сохранить территориальную целостность Украины. Это слишком большое время для того, чтобы государство наконец-то начало делать шаги, которые действительно могли бы вернуть эту территорию, - отметил Ибрагим Сулейманов.

Как сообщалось, сегодня Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма. Глава государства также сообщил о том, что правительству поручено организация и запуск "Крымской платформы".