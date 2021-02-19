У Меджлісі рішуче засудили нічні обшуки у Криму та арешти кримських татар

Кінцевою метою обшуків є повне витіснення корінного кримськотатарського народу за межі Криму, вважає Чубаров

Кінцевою метою обшуків є повне витіснення корінного кримськотатарського народу за межі Криму, вважає Чубаров

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Чубарова.

Російські карателі вривалися в будинки людей, що спали, о 04:00 годині ранку одночасно в Бахчисараї, Білогірську, Сімферополі, Севастополі, і в с. Заповітне", - нагадує голова Меджлісу.

Як зазначає Чубаров, під час обшуків, проведених з грубими порушеннями процедур, встановлених для подібних ситуацій, російські силовики "знаходили заборонені книги", які ними ж були привезені з собою і підкинути в приміщення, де відбувалися обшуки, а самі адвокати не були допущені до приміщень.

Всім заарештованим кримським татарам було висунуто обвинувачення за статтею 205.5 КК РФ "Організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації".

Черговий злочин, скоєний російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму в відношення кримських татар і членів їх сімей-осіб інших національностей, які сповідують Іслам, свідчить про триваюче повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, які визначають обов'язки окупуючої держави", - зазначив Чубаров.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу рішуче засуджує злочини, що здійснюються РФ протягом 7 років на тимчасово окупованій території Криму і заявляє про те, що їх кінцевою метою є повне витіснення корінного кримськотатарського народу за межі Кримського півострова.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство використовувати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми по відношенню до РФ з метою негайного звільнення нею всіх політичних в'язнів, арештованих на території тимчасово окупованого Криму", - додав Рафат Чубаров.

Як повідомлялося, в ніч на 17 лютого до кримських татар прийшли з обшуками: є затримані.

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