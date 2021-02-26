Справу присвоєння 131 млн чиновниками Одеської мерії передали в суд

Детективи здійснили більше сотні допитів фігурантів та свідків справи

Детективи здійснили більше сотні допитів фігурантів та свідків справи

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

У відомстві нагадали, що у 2016 році міська рада викупила в комерційної фірми понад 6 тис. кв. м нежитлової нерухомості на 141 га для збільшення площі кладовища "Західне”.

Ціну викупу - понад 146 млн грн - визначили нібито за результатами незалежної оцінки. Однак згодом експертиза встановила справжню ціну будівель та споруд — близько 16 млн грн, тобто на майже 131 млн грн менше”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що за версією слідства, різницю вартості отримала комерційна компанія як оплату за будівлі та споруди, власники якої вивели та легалізували кошти через низку фірм.

Наразі 6 підозрюваних, серед яких - посадовці Одеської міськради та представники задіяної комерційної структури, ознайомлюються з матеріалами слідства. Після цього справу скерують до суду”, - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, у червні 2020 року повідомлялося, що НАБУ підозрює чиновників Одеської міськради в заволодінні 131 мільйоном.