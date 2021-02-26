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26 лютого 2021, 12:26 2

У Львові викрили наркоділків, які щоденно продавали товар на 60 тисяч

26 лютого 2021, 12:26 2
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Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків у членів злочинної групи
Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків у членів злочинної групи
Фото: з відкритих джерел
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У Львівській області правоохоронці з'ясували, що восьмеро дилерів злочинної групи розповсюджували на території області канабіс, метадон, амфетамін та нарковмісні пігулки. У результаті санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили заборонені речовини на понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Організував злочинне угруповання 27-річний мешканець Львова, який налагодив контактну схему розповсюдження заборонених речовин на території області. Його "правою рукою" був 52-річний чоловік, який допомагав координувати дії членів групи", - йдеться у повідомленні.

Також до складу групи входили двоє постачальників та четверо збувачів – жінка та троє чоловіків віком від 24-х до 49-ти років. Крім того, один із чоловіків не лише продавав наркотики, а й використовував свою квартиру як притон.

Організатора угруповання затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому та ще трьом активним учасникам уже повідомлено про підозру.

Наркоторговцям загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що поліція припинила діяльність наркосиндикату, що діяв на території трьох областей.

наркотики кримінальна справа в'язниця Нацполіція область Львівська область

 
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