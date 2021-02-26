Дело присвоения 131 млн чиновниками Одесской мэрии передали в суд

Детективы провели более сотни допросов фигурантов и свидетелей дела

Детективы провели более сотни допросов фигурантов и свидетелей дела

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

В ведомстве напомнили, что в 2016 году городской совет выкупил у коммерческой фирмы более 6 тыс. кв. м нежилой недвижимости на 141 га для увеличения площади кладбища "Западное".

Цену выкупа - более 146 млн грн - определили якобы по результатам независимой оценки. Однако впоследствии экспертиза установила истинную цену зданий и сооружений - около 16 млн грн, то есть почти на 131 млн грн меньше ", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что по версии следствия, разницу в стоимости получила коммерческая компания в качестве оплаты за здания и сооружения, владельцы которой вывели и легализовали средства через ряд фирм.

Сейчас 6 подозреваемых, среди которых - чиновники Одесского горсовета и представители задействованной коммерческой структуры, знакомятся с материалами следствия. После этого дело направят в суд", - рассказали в НАБУ.

Напомним, в июне 2020 года сообщалось, что НАБУ подозревает чиновников Одесского горсовета в завладении 131 миллионом.