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26 февраля 2021, 16:06 13

Дело присвоения 131 млн чиновниками Одесской мэрии передали в суд

26 февраля 2021, 16:06 13
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Фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование дела в отношении чиновников Одесского горсовета, которые незаконно завладели 131 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

В ведомстве напомнили, что в 2016 году городской совет выкупил у коммерческой фирмы более 6 тыс. кв. м нежилой недвижимости на 141 га для увеличения площади кладбища "Западное".

Цену выкупа - более 146 млн грн - определили якобы по результатам независимой оценки. Однако впоследствии экспертиза установила истинную цену зданий и сооружений - около 16 млн грн, то есть почти на 131 млн грн меньше ", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что по версии следствия, разницу в стоимости получила коммерческая компания в качестве оплаты за здания и сооружения, владельцы которой вывели и легализовали средства через ряд фирм.

Сейчас 6 подозреваемых, среди которых - чиновники Одесского горсовета и представители задействованной коммерческой структуры, знакомятся с материалами следствия. После этого дело направят в суд", - рассказали в НАБУ.

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Напомним, в июне 2020 года сообщалось, что НАБУ подозревает чиновников Одесского горсовета в завладении 131 миллионом.

НАБУ Одесса коррупция горсовет уголовное дело чиновники

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