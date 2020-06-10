НАБУ підозрює чиновників Одеської міськради в заволодінні 131 мільйоном

Приватна фірма легалізувала кошти через низку суб’єктів господарювання

Приватна фірма легалізувала кошти через низку суб’єктів господарювання

Фото: НАБУ

Детективи НАБУ повідомили про підозру трьом посадовцям Одеської міської ради та засновнику приватної компанії у завданні шкоди в 131 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2016 році Одеська міськрада викупила у приватної компанії нежитлові споруди загальною площею понад 6 тис. кв. м, які розташовувались на 141 га землі з метою розширення території для поховань на кладовищі.

За результатами оцінки, ціна нерухомості склала понад 146 млн гривень, однак державна експертиза встановила, що її реальна вартість становила близько 15 млн гривень, тобто ціна була безпідставно завищена в 10 разів.

Розслідування цих фактів розпочато у жовтні 2016 року Військовою прокуратурою. У 2018 році підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами Національного бюро України", - повідомили в САП.

Директора департаменту комунальної власності Одеської міськради, голову постійної комісії та керівника юридичного департаменту Одеської міськради підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Керівника та засновника комерційної структури підозрюють у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. 15 травня 2020 року про підозру у причетності до вчинення злочину було повідомлено оцінювачу майна.

Нагадаємо, 10 червня СБУ та ДБР проводять обшуки в приміщенні Житомирської міської ради.