В "Слуге народа" открестился от финансирования лоббистов в США - "Схемы"

Денег олигархов в финансировании этой структуры якобы нет, утверждают "слуги"

Денег олигархов в финансировании этой структуры якобы нет, утверждают "слуги"

Фото: из открытых источников

В партии "Слуга народа" не смогли объяснить источники средств, которые тратятся ежемесячно на финансирование лоббистов в США. Речь идет о контракте на 50 тысяч долларов ежемесячно за "стратегическое консультирование и поддержку".

Как передает RegioNews, об этом сообщают "Схемы".

Так, в руководстве партии и фракции утверждают, что непосредственно "Слуга народа" не нанимала лоббистов, но знают, что с ними контракт в феврале этого года подписала общественная организация, учредителями которой являются помощники депутатов от "Слуги народа". И убеждают, что среди источников финансирования лоббистских услуг нет денег олигархов.

Руководитель партии и первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что контракт с американскими лоббистами был подписан не в интересах партии. Он отметил, что "партия к этому имеет косвенное отношение", поскольку речь идет о "соглашении о сотрудничестве или неком меморандуме между фракцией за подписью Давида Арахамии и известной общественной организацией".

Корниенко также заверил, что ему неизвестно, кто финансирует организацию.

В то же время глава президентской фракции Давид Арахамия рассказал о сотрудничестве с упомянутой общественной организацией: "Я не знаю, что они кому платили вообще. У нас есть меморандум о сотрудничестве с ОО-шкой, которая занимается продвижением интересов Украины во всем мире, в том числе, в Европе, в Америке, все такое. А каких они там используют лоббистов, или каких-то адвокатов, адвокаси делают - то в это не вмешиваемся никак. Мы не финансируем этот процесс никоим образом".

Ранее сообщалось, что для налаживания отношений с ЕС и США "слуги" потратят миллионы на лоббистов - "Схемы".