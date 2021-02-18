Для налагодження відносин з ЄС і США "слуги" витратять мільйони на лобістів - "Схеми"

Угода діятиме до кінця 2021 року і коштуватиме 550 тисяч доларів

Угода діятиме до кінця 2021 року і коштуватиме 550 тисяч доларів

Фото: з відкритих джерел

Громадська організація "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу", засновниками якої є помічники народних депутатів з фракції "Слуга народу", уклала угоду з американською компанією Finsbury Glover Hering, лобісти якої мають надавати "стратегічне консультування та підтримку" партії "слуг" та організації для "налагодження відносин України з США та ЄС".

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", передає RegioNews.

Вартість послуг лобістів, згідно з контрактом, становить 50 тисяч доларів на місяць, а сама угода діятиме до кінця року - і в разі її повного виконання сумарно складатиме 550 тисяч доларів (понад 15 мільйонів гривень)", - йдеться у повідомленні.

ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" створена за місяць до підписання контракту з американськими лобістами - наприкінці грудня 2020 року. Як вказано у договорі, вона фінансується "українськими приватними особами та комерційними структурами". Засновники ГО - Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко. Це - помічники народних депутатів від "Слуги народу", відповідно - Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка, які є членами парламентського комітету з питань антикорупційної політики.

У коментарі журналістам Іван Шинкаренко повідомив, що йому відомо про причетність його помічника до ГО, але чим організація займається і хто її фінансує – нібито не знає, бо це не його справа.

Відомо, що звіт партії "Слуга народу" за четвертий квартал 2020 року, коли була створена ГО, на сайті НАЗК досі не опублікований.

Раніше повідомлялось, що Зеленський влаштував вечірку під час карантину у квартирі партнера Коломойського - "Схеми".