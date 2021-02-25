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25 лютого 2021, 21:20 96

Обшуки в офісі ОПЗЖ: правоохоронці затримали 9 осіб

25 лютого 2021, 21:20 96
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У партії дії поліції називають переслідуванням і залякуванням
Фото: Київ оперативний
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Працівники правоохоронних органів обшукали та затримали дев'ятьох співробітників охоронного агентства "Шторм", послугами якго користується ОПЗЖ.

Про це у Facebook повідомив нардеп Ілля Ківа, передає RegioNews.

За його словами, співробітники поліції зупинили автобус із охоронцями на території поруч із офісом партії "Опозиційна платформа - За життя" на вул. Шота Руставелі в центрі Києва.

В офіс партії ОПЗЖ приїхала поліція і спецпідрозділ. На території офісу знаходиться автобус, в якому були співробітники охоронного агентства "Шторм". Поліція затримала 9 співробітників охоронного агенства разом з автобусом. Одягли наручники” - сказав Ківа.

Він додав, що цей автобус, за словами правоохоронців, брав участь в хуліганських діях та скоїв правопорушення. Ківа ці звинувачення відкидає.

У партії ОПЗЖ стверджують, що працівники поліції переплутали транспортні засоби, вказані в орієнтуванні. У політсилі обшуки та затримання назвали переслідуванням і спробою залякати членів і прихильників партії.

Цей автобус було свідомо додано в орієнтування, оскільки раніше інший автобус цієї марки фігурував в інциденті на вулиці Ямській”, - йдеться в заяві партії.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, розочався обшук автобуса у дворі офісу ОПЗЖ, під час якого слідчий знайшов рушниці, ножі, пістолети, шоломи і бронежилети.

На питання нашого журналіста про зброю нардеп Ілля Ківа відповів, що рушниці і пістолети зареєстровані і в них гумові кулі, так як даний автобус орендує охоронна структура "Шторм". За словами нардепа, зараз вона охороняє офіс ОПЗЖ, а затримані її співробітники знаходяться на роботі”, - повідомляють журналісти.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що у Києві обшукують офіс ОПЗЖ, відбуваються затримання.

Також повідомлялось, що у центрі столиці сталася стрілянина: уведено поліцейську операцію.

обшуки поліція затримання ОПЗЖ Ілля Ківа

У Києві обшукують офіс ОПЗЖ, відбуваються затримання - Ківа
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