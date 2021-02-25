На Львівщині СБУ викрила ботоферму, пов’язану з РФ
Працівники Служби безпеки України заблокували у Львівській області діяльність “ботоферми”, яка використовувалась спецслужбами Росії для розповсюдження деструктивного контенту.
Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області, передає RegioNews.
Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів регіону організували роботу так званих "ботоферм”. Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську веб-платформу”, - йдеться в повідомленні.
В СБУ додали, що зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти і розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади.
Також вони здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону. Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку та майже 900 SIM-карток, триває досудове слідство.
Нагадаємо, СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ.