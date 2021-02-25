Блокування 426 сайтів: прокуратура ініціює службове розслідування

Прокурор навіть не був повідомлений про проведення засідання суду з цього питання

Прокурор навіть не був повідомлений про проведення засідання суду з цього питання

Фото з відкритих джерел

Прокуратура ініціювала службове розслідування дій посадових осіб Голосіївської поліції стосовно закриття 426 сайтів.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі Українській правді, передає RegioNews. 25 лютого процесуальним керівником прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження та одночасно - про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності. Крім того, прокуратурою ініційовано проведення службового розслідування у зв’язку з діями службових осіб Голосіївського управління поліції під час розслідування цього провадження, - повідомила Надія Максимець. Максимець наголосила, що прокурор не брав участі у засіданні Голосіївського суду, не був повідомлений про його проведення та не отримував ухвалу. Сьогодні повідомлялося, що в Україні будуть заблоковані 426 сайтів. Таке рішення суду стосується справи про розслідування шахрайства в особливо великих розмірах. Згодом головред "Страна.ua" Гужва назвав блокування 426 сайтів ЗМІ "тотальним правовим свавіллям". Для деяких сайтів це "просто смерть", вважає головний редактор. Пізніше стало відомо, що блокування 426 сайтів поліція оскаржить в Апеляційному суді. У МВС пояснили, яким чином було заблоковано декілька сотень інтернет-ресурсів.

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