У центрі столиці сталася стрілянина: уведено поліцейську операцію

В результаті стрілянини поблизу забудови ніхто не постраждав

В результаті стрілянини поблизу забудови ніхто не постраждав

Фото з відкритих джерел

Сьогодні близько 16:00 в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина. Стрілянину влаштувала група осіб, яка автомобілі приїхала до будівельного майданчика по вулиці Ямській.

Про це повідомили в поліції Києва, пише RegioNews.

В результаті стрілянини поблизу забудови ніхто не постраждав.

"За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.

На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Для затримання правопорушників, які влаштували стрілянину, у Києві введено спеціальну поліцейську операцію.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці, встановлюють обставини події. На даний час матеріали належним чином зареєстровані у територіальному підрозділі, після встановлення обставини події буде надана правова кваліфікація", - додали в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Львові сталася бійка зі стріляниною.