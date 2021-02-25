11:58  25 лютого
Мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті
10:32  25 лютого
Фельдман підтримав депутата міськради Харкова, якого вдарили на сесії
18:10  25 лютого
Доба в ООС: окупанти п’ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2021, 17:47 8

У центрі столиці сталася стрілянина: уведено поліцейську операцію

25 лютого 2021, 17:47 8
Читайте также на русском языке
В результаті стрілянини поблизу забудови ніхто не постраждав
В результаті стрілянини поблизу забудови ніхто не постраждав
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні близько 16:00 в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина. Стрілянину влаштувала група осіб, яка автомобілі приїхала до будівельного майданчика по вулиці Ямській.

Про це повідомили в поліції Києва, пише RegioNews.

В результаті стрілянини поблизу забудови ніхто не постраждав.

"За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.

На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Для затримання правопорушників, які влаштували стрілянину, у Києві введено спеціальну поліцейську операцію.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці, встановлюють обставини події. На даний час матеріали належним чином зареєстровані у територіальному підрозділі, після встановлення обставини події буде надана правова кваліфікація", - додали в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Львові сталася бійка зі стріляниною.

Україна Київ захват поліція правоохоронці

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Всі публікації »
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua