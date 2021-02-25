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25 февраля 2021, 21:20 101

Обыски в офисе ОПЗЖ: правоохранители задержали 9 человек

25 февраля 2021, 21:20 101
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В партии действия полиции называют преследованием и запугиванием
В партии действия полиции называют преследованием и запугиванием
Фото: Киев оперативный
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Работники правоохранительных органов обыскали и задержали девятерых сотрудников охранного агентства "Шторм", услугами которого пользуется ОПЗЖ.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Илья Кива, передает RegioNews.

По его словам, сотрудники полиции остановили автобус с охранниками на территории рядом с офисом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на ул. Шота Руставели в центре Киева.

В офис партии ОПЗЖ приехала полиция и спецназ. На территории офиса находится автобус, в котором были сотрудники охранного агентства "Шторм". Полиция задержала 9 сотрудников охранного агентства вместе с автобусом. Одели наручники", - сказал Кива.

Он добавил, что этот автобус, по словам правоохранителей, участвовал в хулиганских действиях и совершил правонарушение. Кива эти обвинения отвергает.

В партии ОПЗЖ утверждают, что работники полиции перепутали транспортные средства, указанные в ориентировке. В политсиле обыски и задержания назвали преследованием и попыткой запугать членов и сторонников партии.

Этот автобус был сознательно добавлен в ориентирование, так как ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской, - говорится в заявлении партии.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, начался обыск автобуса во дворе офиса ОПЗЖ, во время которого следователь нашел ружья, ножи, пистолеты, шлемы и бронежилеты.

На вопрос нашего журналиста про оружие нардеп Илья Кива ответил, что ружья и пистолеты зарегистрированы и в них резиновые пули, так как данный автобус арендует охранная структура "Шторм". По словам нардепа, сейчас она охраняет офис ОПЗЖ, а задержанные её сотрудники находятся на работе", - сообщают журналисты.

Напомним, 25 февраля стало известно, что в Киеве обыскивают офис ОПЗЖ, происходят задержания.

Также сообщалось, что в центре столицы произошла стрельба: введено полицейскую операцию.

обыски полиция задержание ОПЗЖ Илья Кива

В Киеве обыскивают офис ОПЗЖ, происходят задержания - Кива
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