У Києві обшукують офіс ОПЗЖ, відбуваються затримання - Ківа

Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, передає RegioNews.

Зараз я перебуваю в офісі "Опозиційної платформи - За життя". Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який заарештовує людей прямо в ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу йде прийом, йде робота спецназу СБУ. В таких умовах ми на сьогоднішній день знаходимося. Заарештовують співробітників офісу "Опозиційної платформи - За життя”, - заявив він в ефірі одного із російських телеканалів.