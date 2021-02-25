У Києві обшукують офіс ОПЗЖ, відбуваються затримання - Ківа
У Києві працівники Служби безпеки України проводять обшуки в офісі партії "Опозиційна платформа – За життя", тривають затримання співробітників офісу.
Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, передає RegioNews.
Зараз я перебуваю в офісі "Опозиційної платформи - За життя". Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який заарештовує людей прямо в ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу йде прийом, йде робота спецназу СБУ. В таких умовах ми на сьогоднішній день знаходимося. Заарештовують співробітників офісу "Опозиційної платформи - За життя”, - заявив він в ефірі одного із російських телеканалів.
ЗМІ також оприлюднили відео Іллі Ківи із київського офісу партії.
В Офісі ОПЗЖ в Києві йдуть обшуки. Багато спецназу. Йдуть затримання” - написало видання Страна.UA.
Нагадаємо, своїм Указом Президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
У Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".
Також запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному суді.