11:58  25 лютого
Мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті
10:32  25 лютого
Фельдман підтримав депутата міськради Харкова, якого вдарили на сесії
18:10  25 лютого
Доба в ООС: окупанти п’ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2021, 19:58 29

У Києві обшукують офіс ОПЗЖ, відбуваються затримання - Ківа

25 лютого 2021, 19:58 29
Читайте также на русском языке
Столичний офіс партії обшукують спецслужби
Столичний офіс партії обшукують спецслужби
Читайте также
на русском языке

У Києві працівники Служби безпеки України проводять обшуки в офісі партії "Опозиційна платформа – За життя", тривають затримання співробітників офісу.

Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, передає RegioNews.

Зараз я перебуваю в офісі "Опозиційної платформи - За життя". Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який заарештовує людей прямо в ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу йде прийом, йде робота спецназу СБУ. В таких умовах ми на сьогоднішній день знаходимося. Заарештовують співробітників офісу "Опозиційної платформи - За життя”, - заявив він в ефірі одного із російських телеканалів.

ЗМІ також оприлюднили відео Іллі Ківи із київського офісу партії.

В Офісі ОПЗЖ в Києві йдуть обшуки. Багато спецназу. Йдуть затримання” - написало видання Страна.UA.

Нагадаємо, своїм Указом Президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

У Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Також запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному суді.

ОПЗЖ Київ СБУ обшуки затримання Ілля Ківа

У Києві понад 1900 комунальних підприємств, більша частина – збиткові – депутат Трубіцин
25 лютого 2021, 18:17
На Львівщині СБУ викрила ботоферму, пов’язану з РФ
25 лютого 2021, 18:00
У центрі столиці сталася стрілянина: уведено поліцейську операцію
25 лютого 2021, 17:47
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Всі публікації »
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram