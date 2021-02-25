Резніков засудив вакцинацію в Криму і ОРДЛО "Супутником V"

Він назвав це військовим злочином

Він назвав це військовим злочином

Офіс президента

Вакцинація від COVID-19 на окупованих територіях є військовим злочином. Російська вакцина "Супутник V", яка використовується для цього, не зареєстрована в Україні.

Про це журналістам в кулуарах форуму розвитку громад і територій заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

"Я переконаний, що використання несертифікованої вакцини на території України ... без дозволу українського уряду, без сертифікації, будь-які випробування на людях якоїсь там вакцини — це військовий злочин", — зазначив Резніков.

Він також додав, що українська сторона відкрила всі КПВВ, щоби люди могли перейти лінію розмежування і отримати медичну допомогу, але окупанти блокують пропуск.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Криму змушують населення вакцинуватися від коронавірусу.