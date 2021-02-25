11:58  25 лютого
Мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті
10:32  25 лютого
Фельдман підтримав депутата міськради Харкова, якого вдарили на сесії
18:10  25 лютого
Доба в ООС: окупанти п’ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2021, 17:54 5

Резніков засудив вакцинацію в Криму і ОРДЛО "Супутником V"

25 лютого 2021, 17:54 5
Читайте также на русском языке
Він назвав це військовим злочином
Він назвав це військовим злочином
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Вакцинація від COVID-19 на окупованих територіях є військовим злочином. Російська вакцина "Супутник V", яка використовується для цього, не зареєстрована в Україні.

Про це журналістам в кулуарах форуму розвитку громад і територій заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

"Я переконаний, що використання несертифікованої вакцини на території України ... без дозволу українського уряду, без сертифікації, будь-які випробування на людях якоїсь там вакцини — це військовий злочин", — зазначив Резніков.

Він також додав, що українська сторона відкрила всі КПВВ, щоби люди могли перейти лінію розмежування і отримати медичну допомогу, але окупанти блокують пропуск.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Криму змушують населення вакцинуватися від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина Олексій Резніков Міністерство

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Всі публікації »
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram