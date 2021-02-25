На Франковщине 10 из 26 COVID-больниц полностью заполнены больными

Практически все больницы области имеют проблемы с приемом новых пациентов

Практически все больницы области имеют проблемы с приемом новых пациентов

Фото: из открытых источников

Десять COVID-больниц Ивано-Франковской области на 100% загружены пациентами, остальные 16 заполнены в пределах 92-96%.

Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает RegioNews.

В области ситуация остается на грани критической. Загруженность на 100% наблюдаем в 10 лечебных учреждениях, другие, оказывающие помощь больным коронавирусом, загружены на 92-96%", - сказал Савчук.

Он сообщил, что всего в области развернули 3847 койко-мест для пациентов с COVID-19, из них 2891 койко-место (75%) обеспечены кислородом.

Мобильный госпиталь был подготовлен как добавочный и резервный. Сейчас госпитализация больных происходит в Богородчанской больнице и используются для этого другие резервы", - отметил Руслан Савчук.

Кроме того, как сообщили в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, заведение приостанавливает госпитализацию пациентов до 2 марта из-за перегрузки.

Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета с 25.02.2021 г.. по 02.03.2021 г.. ограничивает госпитализации пациентов с COVID-19 в связи с перегруженностью коечного фонда", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр города заявил, что в Ивано-Франковске COVID-больницы на 106 процентов заполнены пациентами