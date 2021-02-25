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25 лютого 2021, 16:45 5

В Україні ще дві області почали вакцинацію від коронавірусу

25 лютого 2021, 16:45 5
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Щепити почали у Запорізькій та Сумській областях
Щепити почали у Запорізькій та Сумській областях
Рixabay
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В Україні у ще двох областях стартувала кампанія вакцинація від коронавірусу. Щепити почали у Запорізькій та Сумській областях.

Про це повідомляють 061.ua та прес-служба Сумської облдержадміністрації, пише RegioNews.

В Запоріжжі першим прищепили лікаря-анестезіолога Ярослава Наговського. Разом з ним першу дозу вакцини AstraZeneca отримали п'ять членів мобільної медичної бригади. По області буде працювати одна мобільна бригада вакцинації, а прищепити на першому етапі планують близько 5 тисяч осіб, 1300 з яких - медики.

В Сумській області першу щеплення отримав лікар-анестезіолог Дмитро Білоборов. Всього в області спочатку хочуть вакцинувати 2700 осіб. Другі дози будуть колоти через 28 днів - місяць.

Запорізька область отримала 24 тисячі доз вакцини AstraZeneca, Сумська - 14 700.

Як повідомлялося, за перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень. Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях.

Сьогодні ж у Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися. З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини.

Раніше повідомлялося, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.

Того ж дня на Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу.

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