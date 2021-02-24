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Полтавська область отримала 19300 доз вакцин від коронавірусу
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24 лютого 2021, 19:44 13

Полтавська область отримала 19300 доз вакцин від коронавірусу

24 лютого 2021, 19:44 13
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Для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука
Для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука
Фото: Telegram
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Сьогодні, 24 лютого Полтавська область отримала першу партію із 19 300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca Covishield.

Про це в Telegram повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, вакцинація розпочнеться завтра, 25 лютого. На першому етапі в області планують вакцинувати понад 6 700 людей, серед яких понад 4 тисячі медиків.

Це – працівники мобільних бригад із вакцинації; лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів”, - розповів Синєгубов.

Також очільник Полтавської області розповів, що для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука. Вони вакцинуватимуть медичних працівників 28-ми перепрофільованих лікарень для лікування хворих на COVID-19.

Вони пройшли відповідне навчання від фахівців ВООЗ та Центру громадського здоров'я МОЗ України. Щеплення – безкоштовне й добровільне за попередньо підготовленими списками”, - зазначив голова ОДА.

Для роботи цих бригад в області в лікарнях створено 5 тимчасових пунктів щеплень. Сюди буде виїздити бригада згідно складеного графіку.

Також медики, які лікують хворих на COVID-19 та працівники екстреної меддопомоги будуть організовано підвозитися до вказаних пунктів щеплень.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також стало відомо, що вакцину від COVID-19 24 лютого доставлять у майже всі регіони України.

вакцина Олег Синєгубов Полтавська область ОДА вакцинація

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