Полтавська область отримала 19300 доз вакцин від коронавірусу

Для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука

Для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука

Фото: Telegram

Про це в Telegram повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, вакцинація розпочнеться завтра, 25 лютого. На першому етапі в області планують вакцинувати понад 6 700 людей, серед яких понад 4 тисячі медиків.

Це – працівники мобільних бригад із вакцинації; лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів”, - розповів Синєгубов.

Також очільник Полтавської області розповів, що для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука. Вони вакцинуватимуть медичних працівників 28-ми перепрофільованих лікарень для лікування хворих на COVID-19.

Вони пройшли відповідне навчання від фахівців ВООЗ та Центру громадського здоров'я МОЗ України. Щеплення – безкоштовне й добровільне за попередньо підготовленими списками”, - зазначив голова ОДА.

Для роботи цих бригад в області в лікарнях створено 5 тимчасових пунктів щеплень. Сюди буде виїздити бригада згідно складеного графіку.

Також медики, які лікують хворих на COVID-19 та працівники екстреної меддопомоги будуть організовано підвозитися до вказаних пунктів щеплень.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також стало відомо, що вакцину від COVID-19 24 лютого доставлять у майже всі регіони України.