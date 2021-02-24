Полтавська область отримала 19300 доз вакцин від коронавірусу
Сьогодні, 24 лютого Полтавська область отримала першу партію із 19 300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca Covishield.
Про це в Telegram повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, вакцинація розпочнеться завтра, 25 лютого. На першому етапі в області планують вакцинувати понад 6 700 людей, серед яких понад 4 тисячі медиків.
Це – працівники мобільних бригад із вакцинації; лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів”, - розповів Синєгубов.
Також очільник Полтавської області розповів, що для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука. Вони вакцинуватимуть медичних працівників 28-ми перепрофільованих лікарень для лікування хворих на COVID-19.
Вони пройшли відповідне навчання від фахівців ВООЗ та Центру громадського здоров'я МОЗ України. Щеплення – безкоштовне й добровільне за попередньо підготовленими списками”, - зазначив голова ОДА.
Для роботи цих бригад в області в лікарнях створено 5 тимчасових пунктів щеплень. Сюди буде виїздити бригада згідно складеного графіку.
Також медики, які лікують хворих на COVID-19 та працівники екстреної меддопомоги будуть організовано підвозитися до вказаних пунктів щеплень.
Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.