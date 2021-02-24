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Полтавская область получила 19300 доз вакцин от коронавируса
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24 февраля 2021, 19:44 8

Полтавская область получила 19300 доз вакцин от коронавируса

24 февраля 2021, 19:44 8
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Для вакцинации на первом этапе будут привлечены 2 мобильные бригады из Полтавы и Кременчуга
Для вакцинации на первом этапе будут привлечены 2 мобильные бригады из Полтавы и Кременчуга
Фото: Telegram
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Сегодня, 24 февраля Полтавская область получила первую партию из 19 300 доз вакцины Oxford/AstraZeneca Covishield.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, вакцинация начнется завтра, 25 февраля. На первом этапе в области планируют вакцинировать более 6700 человек, среди которых более 4000 медиков.

Это - работники мобильных бригад из вакцинации; больниц, которые оказывают стационарную помощь больным COVID-19; работники экстренной медицинской помощи, а также работники и жители специализированных интернатных учреждений", - рассказал Синегубов.

Также глава Полтавской области рассказал, что для вакцинации на первом этапе будут привлечены 2 мобильные бригады из Полтавы и Кременчуга. Они будут вакцинировать медицинских работников 28-ми перепрофилированных больниц для лечения больных COVID-19.

Они прошли соответствующее обучение от специалистов ВОЗ и Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Прививка - бесплатная и добровольная по предварительно подготовленным спискам", - отметил председатель ОГА.

Для работы этих бригад в области в больницах созданы 5 временных пунктов вакцинации. Сюда будет выезжать бригада согласно составленному графику.

Также медики, которые лечат больных COVID-19 и работники экстренной медпомощи, будут организовано подвозиться в указанные пункты вакцинации.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также стало известно, что вакцину от COVID-19 24 февраля доставят почти во все регионы Украины.

вакцина Олег Синегубов Полтавская область ОГА вакцинация

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