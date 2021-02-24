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24 февраля 2021, 15:48 45

Суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства

24 февраля 2021, 15:48 45
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Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности
Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности
Фото: СБУ
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на часть магистрального нефтепровода "Самара - Западное направление".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В СБУ отметили, что соответствующее решение ВАКС принял 23 февраля на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и Офисом генпрокурора.

По факту вывода из государственной собственности имущества стоимостью более 200 млн грн. и передачи в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком, расследуется уголовное дело.

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, и которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении.

Под контроль АРМА передадут все имущество, в том числе здания, сооружения и другие объекты, расположенные на территории Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей.

В ведомстве добавили, что совместно Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта", чтобы обеспечить его сохранность.

Напомним, стало известно, сколько украинцев поддерживают санкции против Медведчука и Марченко.

Ранее руководитель Фонда госимущества рассказал когда "нефтепровод Медведчука" вернут в собственность государства.

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