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22 лютого 2021, 21:30 65

Керівник Фонду держмайна розповів коли "нафтопровід Медведчука" повернуть у власність держави

22 лютого 2021, 21:30 65
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Фото з відкритих джерел
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Українська частина магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", яка належить "ПрикарпатЗахідтранс", найближчим часом буде повернута в державну власність.

Про це заявив керівник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

За його словами, управляти нафтопродуктопроводом буде, швидше за все, "Укртрансгаз". При цьому глава ФДМ переконаний, що подібні санкції РНБО не мають вплинути на інвестиційний клімат в країні, оскільки перехід цього активу в комерційну власність проходив непрозоро.

Це ж була не приватизація і не довгострокова оренда. Просто якось воно так сталося. Саме тому це не може бути розцінено ніким з міжнародних або українських інвесторів, як несправедливість, — підсумував Сенниченко.

За даними ЗМІ, власниками компанії "ПрикарпатЗахідтранс" є бізнесмен з Білорусі Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Останнього повʼязують з оточенням одного з лідерів "ОПЗЖ", кумом президента Росії Віктором Медведчуком.

Як повідомлялося, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

Також стало відомо, що РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". По території України проходить 1433 км трубопроводу.

20 лютого Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука й Марченко. Санкції розраховані на три роки.

санкції РНБО Фонд держмайна Віктор Медведчук державний контроль Укртрансгаз

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