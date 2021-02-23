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23 лютого 2021, 21:08 5

Медведчук намагається відновити трансляцію кремлівської пропаганди – Ткаченко

23 лютого 2021, 21:08 5
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Міністр повідомив, що медіахолдингом  з каналами Медведчука створене нове ТОВ
Міністр повідомив, що медіахолдингом  з каналами Медведчука створене нове ТОВ
Фото з відкритих джерел
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Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що медіахолдинг "Новини" з каналами Віктора Медведчука, який попав під санкції РНБО, створив нове ТОВ з такою ж назвою.

Про це міністр Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Заборонена "Трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг "Новини", натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали, - написав Олександр Ткаченко.

Він додав, що зареєстровано цю ТОВку 18 лютого – "буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі". Засновниками нового ТОВ є 100 осіб. Загалом. Кожен з них "скинувся" на створення ТОВ по одній гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ "Медіахолдінг "Новини" – 100 грн.

Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої "діяльності", - пише міністр.

Також він задає риторичне питання, як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство.

Як повідомлялося, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Наступного дня секретар РНБО Данілов заявив, що телеканали Медведчука займалися інформаційним тероризмом. Він зазначив, що питанням діяльності Козака і його телеканалів в РНБО займалися ще з моменту його призначення на посаду в жовтні 2019 року.

Віктор Медведчук телеканал пропаганда санкції Олександр Ткаченко

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