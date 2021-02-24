В Харькове под горсоветом подрались сторонники ОПЗЖ с проукраинскими активистами

У первых было оружие

У первых было оружие

Фото из открытых источников

На площади Конституции в Харькове произошла драка между двумя группами мужчин. В соцсетях пишут, что подрались сторонники ОПЗЖ и проукраинские активисты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

На площади Конституции в Харькове произошла драка между двумя группами мужчин. В соцсетях говорят, что подрались сторонники партии ОПЗЖ и проукраинские активисты.

Титушки взяли с собой, на мирный митинг пистолеты, а Виталий Ткаченко-председатель "патриотов за жизнь" в городе Харьков размахивал ножом, что демонстрирует цель их пребывания возле мирного митинга, — сообщает Facebook-паблик "News Kharkiv / Новости Харькова".

Сообщается, что драку инициировали сторонники ОПЗЖ, но получили отпор от оппонентов.

"Патріоти за жизнь" влаштували різанину зі стрільбою. Сьогодні зранку тітушки ОПЗЖ завітали під будівлю харківської... Posted by News Kharkiv / Новини Харкова on Wednesday, February 24, 2021

На видео видно, как группа мужчин прогоняет сторонников ОПЗЖ.

Также в соцсетях появилось фото, где мужчина прячет пистолет.

Автор снимка утверждает, что вооруженный мужчина – сторонник ОПЗЖ.

Участники мирного пикета, под патриотические лозунги, прогнали Кивиных титушек из-под стен горсовета. Требуем от Национальной полиции Украины отреагировать на хулиганство с использованием оружия в центре Харькова со стороны "Патриотов за жизнь, — сообщают в соцсетях.

Как сообщалось, сегодня в Харькове депутата от ОПЗЖ отправили "в Россию" - за выступление на русском языке. В сессионном зале Харьковского горсовета произошла стычка.