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24 февраля 2021, 14:20 21

В Харькове под горсоветом подрались сторонники ОПЗЖ с проукраинскими активистами

24 февраля 2021, 14:20 21
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У первых было оружие
У первых было оружие
Фото из открытых источников
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На площади Конституции в Харькове произошла драка между двумя группами мужчин. В соцсетях пишут, что подрались сторонники ОПЗЖ и проукраинские активисты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

На площади Конституции в Харькове произошла драка между двумя группами мужчин. В соцсетях говорят, что подрались сторонники партии ОПЗЖ и проукраинские активисты.

Титушки взяли с собой, на мирный митинг пистолеты, а Виталий Ткаченко-председатель "патриотов за жизнь" в городе Харьков размахивал ножом, что демонстрирует цель их пребывания возле мирного митинга, — сообщает Facebook-паблик "News Kharkiv / Новости Харькова".

Сообщается, что драку инициировали сторонники ОПЗЖ, но получили отпор от оппонентов.

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Posted by News Kharkiv / Новини Харкова on Wednesday, February 24, 2021

На видео видно, как группа мужчин прогоняет сторонников ОПЗЖ.

Также в соцсетях появилось фото, где мужчина прячет пистолет.

Автор снимка утверждает, что вооруженный мужчина – сторонник ОПЗЖ.

Участники мирного пикета, под патриотические лозунги, прогнали Кивиных титушек из-под стен горсовета. Требуем от Национальной полиции Украины отреагировать на хулиганство с использованием оружия в центре Харькова со стороны "Патриотов за жизнь, — сообщают в соцсетях.

Как сообщалось, сегодня в Харькове депутата от ОПЗЖ отправили "в Россию" - за выступление на русском языке. В сессионном зале Харьковского горсовета произошла стычка.

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