У Харкові депутата від ОПЗЖ відправили "в Росію" через виступ російською мовою

У сесійній залі Харківської міськради сталася сутичка

У сесійній залі Харківської міськради сталася сутичка

Фото: objectiv.tv

Сьогодні, 24 лютого, в залі Харківської міськради сталася сутичка через виступ депутата від ОПЗЖ Андрія Лесика російською мовою і відмови переходити на українську мову. Депутати та активісти скандували йому із залу "валіза, вокзал, Росія".

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал Харків NOW.

17 лютого в офіс ОПЗЖ прийшли співробітники СБУ. Вони повідомили, що у нас нібито збирають підписи за тарифний Майдан. Що незаконного робимо ми? Впевнений, що СБУ зобов'язали виконувати політичне замовлення. Що зроблено в країні, де кілька років тому стався державний переворот і ніхто за це не покараний?" - почав Лесик виступати російською мовою з трибуни.

Це викликало критику в залі: депутати кричали "Ганьба!" і "Державною мовою!" Лесик у відповідь заявив, що "не можна". Після цього до трибуни підійшли депутати з фракції "Європейська солідарність" і активісти. Вони вимагали зупинити виступ Лесика. Депутати кричали і штовхалися, сталася бійка.

Секретар міськради Ігор Терехов закликав усіх до порядку і запропонував Лесику повернутися в зал. Той відмовився, заявивши, що має намір закінчити виступ. Після цього Терехова позбавив Лесика слова.

Нагадаємо, мер Миколаєва хоче позбавляти слова депутатів за недотримання мовного закону.