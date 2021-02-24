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24 лютого 2021, 11:12 2014

У Харкові депутата від ОПЗЖ відправили "в Росію" через виступ російською мовою

24 лютого 2021, 11:12 2014
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У сесійній залі Харківської міськради сталася сутичка
У сесійній залі Харківської міськради сталася сутичка
Фото: objectiv.tv
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Сьогодні, 24 лютого, в залі Харківської міськради сталася сутичка через виступ депутата від ОПЗЖ Андрія Лесика російською мовою і відмови переходити на українську мову. Депутати та активісти скандували йому із залу "валіза, вокзал, Росія".

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал Харків NOW.

17 лютого в офіс ОПЗЖ прийшли співробітники СБУ. Вони повідомили, що у нас нібито збирають підписи за тарифний Майдан. Що незаконного робимо ми? Впевнений, що СБУ зобов'язали виконувати політичне замовлення. Що зроблено в країні, де кілька років тому стався державний переворот і ніхто за це не покараний?" - почав Лесик виступати російською мовою з трибуни.

Це викликало критику в залі: депутати кричали "Ганьба!" і "Державною мовою!" Лесик у відповідь заявив, що "не можна". Після цього до трибуни підійшли депутати з фракції "Європейська солідарність" і активісти. Вони вимагали зупинити виступ Лесика. Депутати кричали і штовхалися, сталася бійка.

Секретар міськради Ігор Терехов закликав усіх до порядку і запропонував Лесику повернутися в зал. Той відмовився, заявивши, що має намір закінчити виступ. Після цього Терехова позбавив Лесика слова.

Нагадаємо, мер Миколаєва хоче позбавляти слова депутатів за недотримання мовного закону.

Харьків горсовет сесія скандал мова депутати

 
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